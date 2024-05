Solche Urteile ebnen den Weg für weitere Klagen und führten bisher zu konkreten Maßnahmen der Regierungen, so Lucy Maxwell, eine Menschenrechtsanwältin und Mitdirektorin des Climate Litigation Network, einer gemeinnützigen Organisation in London. Und je mehr Maßnahmen es gibt, desto einfacher ist es auch dagegen zu klagen: Den Staat kann man verklagen, wenn "vonseiten des Gesetzgebers keine ausreichenden Maßnahmen vorgesehen sind", so Franziska Heß. Oder aber, wenn er getroffene Maßnahmen nicht einhalte. Dieser Kontrollmechanismus zeigt Wirkung. In einem Bericht von 2022 erklärt der Weltklimarat erstmalig, dass Klima-Klagen zu einer "Steigerung des allgemeinen Ehrgeizes eines Landes, den Klimawandel anzugehen", führen können. Das gilt auch, wenn die Fälle vor Gericht scheitern.

Klagen gegen Unternehmen könnten zudem das "Greenwashing" eindämmen. Forschende des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment hatten in einer Analyse von 120 Klimaklagen festgestellt, dass Unternehmen durch die Klagen ihre Kommunikation ändern würden und vorsichtiger wären. Wohl auch deshalb, weil die Klagen großen Schaden anrichten können: In einer weiteren Analyse stellten die Forschenden nämlich fest, dass die Klagen und Gerichtsurteile gegen große fossile Brennstoffunternehmen wie Shell und British Petroleum direkt zu schlechteren Bewertungen und einem Absturz der Aktienkurse der Unternehmen führten. "Das sendet eine starke Botschaft an Investoren und an die Unternehmen selbst, dass es einen reputativen Schaden durch die Klagen geben kann", so die Forscherin Joana Setzer im Nature-Artikel.