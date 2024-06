In dem Vorhaben "Verbesserung der Effektivität des Rothirsch-Managements durch grenzübergreifende Ansätze (REDEMA)" arbeiten dabei Forschende der TU Dresden, der Tschechischen Agraruniversität in Prag und der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Görlitz sowie die beiden Nationalparkverwaltungen zusammen.