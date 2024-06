Vorherige Messungen hatten erhöhte Mengen an Methan in der Atmosphäre ergeben. Laut der aktuellen Studie von Wissenschaftlern der Uni Göteborg, die nahe zur Unglücksstelle nordöstlich der Insel Bornholm reisen konnten, hat sich aber der Großteil des Gases im Wasser gelöst und ist nicht an die Oberfläche getreten. "Wir schätzen anhand unserer Messungen, dass zwischen 10.000 und 50.000 Tonnen Methan in gelöster Form im Wasser geblieben sind", erklärt die Studienautorin Katarina Abrahamsson.