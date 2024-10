Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern untersuchen derzeit eine ungewöhnliche Häufung toter Kegelrobben an der Ostküste Rügens. Seit Anfang Oktober seien überwiegend an der Außenküste zwischen Lobbe und Thiessow mehr als 20 Kegelrobben tot geborgen worden, teilte das Umweltministerium mit. «Es handelt sich um ausgewachsene Tiere, ohne erkennbare Verletzungen, in einem guten Ernährungszustand», sagte der Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Till Backhaus (SPD).