In der Studie der University of Science and Technology of China in Hefei wurden dazu Daten von Behörden der Brandbekämpfung von 2.847 Städten in 20 Ländern (darunter China, die USA, Großbritannien und Australien) der Jahre 2011 bis 2020 zusammengetragen. Die Forschenden berechneten daraufhin, wie sich der Klimawandel auf die Häufigkeit von Bränden in städtischen Arealen auswirkte, inklusive Gebäude, Fahrzeuge und Außenbereichen (wie etwa Mülldeponien). Mithilfe von Klimaszenarios des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) schätzten die Experten die Wahrscheinlichkeit von künftigen Stadtbränden im Hinblick auf den Klimawandel ein.