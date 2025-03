Bildrechte: IMAGO / Addictive Stock

WISSEN-News Klimawandel bedroht Bananenanbau in vielen Ländern

06. März 2025, 13:39 Uhr

Die globale Erwärmung ist nicht nur ein Problem für die Umwelt, sondern zunehmend auch für die Wirtschaft. Das zeigt sich am Beispiel der Bananenproduktion, die langfristig in vielen tropischen Ländern vor dem Aus stehen könnte. Dabei ist gerade diese Frucht ein wichtigster Wirtschaftsfaktor in diesen Staaten, wie eine britische Studie zeigt.