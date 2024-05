"Der Krieg in der Ukraine hat verheerende Auswirkungen auf die Menschen und die Umwelt", erklärt Russell. "Unsere Erkenntnisse bieten einen seltenen Einblick, wie solche Konflikte auch die Tierwelt beeinflussen." Diese Art von Störungen durch Kriege könnten demnach große Auswirkungen auf das Verhalten und die potenzielle Überlebensfähigkeit der Schelladler haben. Für die Tiere, die in diesen Gebieten brüten oder solche Arten, die sich nicht an die Störungen anpassen können, dürften die Auswirkungen noch schwerwiegender sein, so der Experte.