Die Forscher in Leipzig nutzen eine sogenannte thermische Desorption. Das bedeutet, sie erhitzten die Proben so stark, dass die Nanoplastikpartikel darin verbrannten. Die dadurch entstehenden Abgase können mit einem Massenspektrometer analysiert werden, was Aufschluss auf die Art und Herkunft potenziell vorhandener Nanoplastikteilchen gibt.

Im Ergebnis fanden die Wissenschaftler in Proben von fünf der 14 Standorte Nanoplastik. Dabei handelte es sich vor allem um die Rückstände von Reifenabrieb und von den häufig verwendeten Kunststoffen Polyethylen und Polystherol. Das in Plastikflaschen verwendete Polyethylenterephthalat (PET) sei dagegen deutlich seltener vorgekommen, hieß es. Die Nanoplastik-Konzentrationen an den fünf Standorten lagen zwischen 2 und 80 Nanogramm pro Milliliter Schmelzwasser. "Das zeigt, dass nicht alle Bereiche eines Gletschers verschmutzt werden. Dort, wo der Wind besonders stark ist, werden die Nanopartikel weggeblasen und lagern sich an windgeschützteren Bereichen des Gletschers wieder an", erklärt Dušan Materic die Unterschiede.