Deutschland braucht aus Sicht eines Leipziger Klimaforschers ein Dürremanagement. Nach der großen Dürrephase zwischen 2018 und 2023 sei die Situation zwar derzeit entspannt, doch solche Extremereignisse könnten jederzeit wiederkehren, sagte Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig. Bund, Länder und Kommunen müssten gemeinsam ein Konzept entwickeln, wie man darauf reagieren solle. Die Diskussion drehe sich aktuell mehr um die Sicherheit der langfristigen Wasserversorgung, sagte Marx. "Die Wasserverfügbarkeit wird aber wahrscheinlich nicht das große Problem in Zukunft sein, sondern: Wie gehe ich mit zeitlich begrenzter Dürre um."

Dabei sind trotz zuletzt verstärkter Regenfälle die Böden in Deutschland immer noch viel zu trocken. Das liege laut Marx an der schwierigen Ausgangssituation zuvor mit der langanhaltenden Trockenheit. Darunter hätten besonders die Wälder in Ostdeutschland in den vergangenen Jahren gelitten, in denen es durch die lange Trockenheit große Schäden gegeben hätte. Auf lange Sicht gesehen, komme es hier vor allem auf die Niederschläge im Winter an, erklärt Marx.