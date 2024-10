Die Konferenz der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) geht am 29. und 30. Oktober 2024 in Berlin-Adlershof über die Bühne. In der dortigen "Science City" diskutieren Expertinnen und Experten aus Deutschland und China unter dem Motto "On the Path to Carbon Neutrality" innovative Strategien zur Klimaneutralität in beiden Ländern.