Unabhängie Experten äußern sich zwar prinzipiell positiv, was die Qualität der Arbeit angeht, sind aber skeptisch bei der Erreichung des Fernziels. So erklärt etwa Konrad Fischer von der TU München, dass die vollständige Wiederherstellung einer Art weitaus komplexer sei, als nur bestimmte Merkmale ausgestorbener Arten in lebende Verwandte zu integrieren: "Dies liegt an genetischen Lücken, epigenetischen Unklarheiten und der Herausforderung, eine gesunde Population zur Zucht zu erhalten."