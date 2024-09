Der Asiatische Laubholzbockkäfer wurde in Sachsen-Anhalt erstmals 2014 im Magdeburger Stadtteil Rothensee gesichtet. Das Insekt ist aufgrund der von ihm ausgehenden Gefahr für Laubholzbestände in der Europäischen Union als sogenannter prioritärer Quarantäneschädling eingestuft. Denn von ihm befallene Bäume müssen sofort gefällt werden. In Sachsen-Anhalt kümmert sich die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) seit der ersten Sichtung im Jahr 2015 um die Bekämpfung des Schädlings.