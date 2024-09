Nach 1.083 Kilometern Schwimmen durch die Elbe hat Andreas Fath am Dienstag (10.9.2024) die Flussmündung und somit den Schlusspunkt seines Forschungsprojekts "Pure Elbe" erreicht. An der Kugelbake in Cuxhaven endete das neueste Schwimmabenteuer des Wissenschaftlers, der als "schwimmender Professor" international bekannt wurde. In nur 25 Tagen hat Fath die gesamte Elbe durchschwommen, am 16. August war er im tschechischen Riesengebirge gestartet.