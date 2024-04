Der beste Schutz der Meeressäuger besteht dabei in der Reduktion der Fahrtgeschwindigkeit sowie der Verlegung von Schiffsrouten – letztere ist jedoch nicht überall möglich. Während der "Our Ocean"-Konferenz in Athen haben das griechische Umweltministerium und die internationale Meeresschutzorganisation OceanCare nun bekannt gegeben, dass sie ein gemeinsames Projekt zur Umsetzung eines technischen Warnsystems in der Straße von Kythira angehen werden. OceanCare fördert das Projekt mit 700.000 Euro, der griechische Staat hat weitere 2,3 Millionen Euro zugesagt.

Dazu soll das Warnsystem "SAvE Whales" ("System for the Avoidance of ship-strikes with Endangered Whales") – auch bekannt als Projekt "Save Moby" – in der Meerenge von Kythira umgesetzt werden. Dabei handelt es sich eine neuartige Technologie, die die Position von Pottwalen bis auf sieben Kilometer genau ortet und Seeleute in Echtzeit informiert, damit diese langsamer fahren oder ihre Route anpassen können, um Kollisionen zu vermeiden. Nachdem sich das System in einer Pilotphase zwischen 2019 und 2021 vor Kreta bewährt hat, soll es nun für einen ganzjährigen Dauerbetrieb im Seegebiet zwischen der Meerenge von Kythira und Kap Tainaron am südlichen Peloponnes hochskaliert werden.