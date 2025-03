Ein weiteres Konzept zur Verkehrsberuhigung besteht in sogenannten Superblocks, die schon seit längerem etwa in Barcelona angelegt werden. Dabei wird der Durchgangsverkehr reduziert, indem die Autos von Seiten- auf Hauptstraßen umgeleitet werden. Einige Blocks werden so autofrei und es entsteht mehr öffentlicher Raum für Radfahrer und Fußgänger. Im Leipziger Osten wurde dazu vor rund zwei Jahren ein Pilotprojekt gestartet , bei dem ebenfalls ein ganzes Viertel durch Straßenpoller verkehrsberuhigt wurde. Trotz einzelner Proteste verlief das Projekt bisher so erfolgreich, dass es der Leipziger Stadtrat auf weitere Viertel ausdehnen will.

In Paris ist man da schon einen Schritt weiter. In der französischen Hauptstadt sollen in den kommenden Jahren hunderte Straßen für den Autoverkehr gesperrt werden. Dafür hatte sich bei einer Bürgerbefragung eine klare Mehrheit ausgesprochen. In Mitteldeutschland arbeiten neben Leipzig auch Erfurt und Halle an weniger Autoverkehr in den Innenstädten. Allerdings funktioniert dies in Deutschland nicht über Bürgerbefragungen, sondern über Verfahren zur Entwidmung, bei der die Interessen aller Straßennutzer berücksichtigt werden – etwa auch von Händlern.