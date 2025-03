Safator steht für "Smart Cables And Fiber-optic Sensing Amphibious Demonstrator", auf Deutsch in etwa: ein amphibischer, smarter Kabel- und Glasfaser-Sensor-Demonstrator. Die Projektpartner GFZ und Geomar wollen in den nächsten fünf Jahren ein unterseeisches Telekommunikationskabel mit spezieller Sensortechnologie ausstatten. Hierfür werden vor dem Verlegen rund 40 Sensorstationen in etwa 20 bis 30 Kilometer Abstand am Kabel angebracht. Sie sollen kontinuierlich Echtzeitdaten zu Temperatur, Druck und Bodenbewegung liefern. Dabei muss gewährleistet werden, dass der Telekommunikationsverkehr nicht gestört wird.