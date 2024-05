Bildrechte: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

Wissen-News Wolf aus Sachsen-Anhalt für tote Ziegen im Südwesten verantwortlich

30. Mai 2024, 10:34 Uhr

Ein männlicher Wolf aus einem Rudel in Sachsen-Anhalt ist für drei tote Ziegen in Baden-Württemberg verantwortlich. Das ergaben nun Untersuchungen von genetischen Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik, wie das Umweltministerium am Mittwoch (29.05.2024) in Stuttgart mitteilte.