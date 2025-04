Bildrechte: picture alliance/dpa | Uli Deck

Für Menschen sind die Insekten zwar ungefährlich, sie können aber, wenn sie riesige Kolonien gebildet haben, Schäden an Wegen und an der Infrastruktur verursachen. Und sie dringen in Häuser ein, in die Küche, ins Schlafzimmer oder in den Keller. "Es gibt keine Tabuzonen", sagte ein Anwohner.



Wissenschaftler von den Staatlichen Naturkundemuseen in Stuttgart und Karlsruhe erforschen den ungewöhnlichen Vormarsch der Insekten. Die Ameise Tapinoma magnum stellt nach Einschätzung der Experten eine zunehmende Bedrohung für mehrere Regionen Deutschlands dar. In der baden-württembergischen Grenzstadt Kehl ist ein Kinderspielplatz seit Monaten wegen der Ameisenplage geschlossen. In Hessen schlug zuletzt die Stadt Reinheim Alarm, weil die Insekten in großer Zahl in einer Grundschule auftauchten - und sich beispielsweise auf Heizkörpern und in Lampen zeigten.