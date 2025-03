Dieses diverse Team hat in dem Forschungsprojekt Verbesserungsvorschläge für sogenannte Agrarumweltfördermaßnahmen erarbeitet. Diese sollen für die Landwirtinnen und Landwirte nämlich attraktiver werden und so ökologisch wirksam wie möglich sein. Dafür habe sich Thüringen als Projektregion besonders geeignet, weil es stellvertretend für die Agrarlandschaft im Osten stünde, erklärter der Projektleiter Ronald Brudler. "Wir sind mit vielen Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch gekommen und konnten deren Vorschläge und Anliegen an die Politik auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene weitergeben."

So geht es auch der beteiligten Thüringer Landwirtin Marika Richter. Das Thema ist ihr wichtig, sie legte nicht nur einzelne Blühstreifen, sondern sogar ganze 81 Hektar Blühfelder mit einer speziell entwickelten Samenmischung aus einheimischen Pflanzen an. Dass sie das auch über den Winter unberührt ließ und nicht einfach gemäht hat, habe durchaus für Irritationen gesorgt, erzählt sie. "Alles was neu ist und anders, da gibt es immer Bedenken. Was haben die sich jetzt schon wieder ausgedacht. Und wir wollen doch eigentlich nur Landwirtschaft machen." Da müsse man schon erklären, warum das notwendig sei, so die Landwirtin. "Dass das auch zu uns gehört, dass das auch Rückzugsorte sind für unsere Insekten und andere Lebewesen."