Laut Co-Studienautor Volker Ossenkopf-Okada vom Institut für Astrophysik der Uni Köln wären virtuelle und hybride Tagungsformate auch integrativer und produktiver. Astronomen aus weniger wohlhabenden Instituten und Ländern würden dann nicht wie bisher durch aufwendige Anreisen ausgeschlossen werden. Die Studie erschien in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).