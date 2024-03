Dessen Knochenreste haben es in sich: Sie zeigen, dass im Allgäu Affen viel früher aufgerichtet, auf zwei Beinen unterwegs waren, als man bisher wusste. Der Fund der Danuvius-Art ist somit für die Forschung eine Sensation, wie es in der Veröffentlichung des Fachmagazins Nature heißt: Der neu entdeckte mögliche Vorfahr von Mensch und Menschenaffe war schon vor fast zwölf Millionen Jahren teilweise auf zwei Beinen unterwegs - Millionen Jahre früher als bislang angenommen wurde. Die Knochenfunde stellen damit so ziemlich alles auf den Kopf, was man bisher über die Evolution der großen Menschenaffen und des Menschen zu wissen glaubte, wie Madelaine Böhme sagt: