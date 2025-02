In vielen deutschen Medien wurde die Vertagung als Misserfolg für die Konferenz in Cali gewertet. Auch Umweltschützer sprachen von einer "Blamage" - insbesondere deshalb, weil viele Delegierte sich schon vor Ende der Konferenz aus Südamerika auf den Heimweg gemacht hatten, sodass nach zwei Wochen Konferenz nicht mehr ausreichend Leute vor Ort waren, um überhaupt einen Beschluss zu fassen.

Arbeitstreffen im "kleinen Kreis"

Von Dienstag bis Donnerstag treffen die Delegierten sich also nun für den zweiten Aufschlag der COP16. Das Treffen fällt aber deutlich kleiner aus als die große Konferenz, sagt Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ). Der Hallenser Forscher war selbst in Cali vor Ort. "Nur einige Punkte, gar nicht so viele, müssen im Plenum noch diskutiert und abgeschlossen werden." Deshalb würde in Rom auch nur ein kleinerer Kreis der Delegationen erwartet.

"Ich nehme an, dass es primär ein Vollzugstreffen wird", sagt Settele mit Blick auf Rom. Genau wisse man das aber nie. "Es kann schon noch eine Überraschung geben, dass gewisse Dinge vielleicht nicht verabschiedet oder verändert werden. Das weiß man nicht." In vielen Punkten habe am Ende in Cali zwar Einigkeit geherrscht, aber es seien eben auch schon viele nicht mehr da gewesen.

Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass es im großen Ganzen ein gutes Ergebnis wird, dass es einen Abschluss gibt und dass wir weiterkommen. Prof. Dr. Josef Settele, UFZ

Dass jetzt die große Enttäuschung droht, glaubt Settele aber nicht. "Vielleicht wird nicht alles durchkommen, aber es wird nicht so sein, dass nochmal abgebrochen wird, denn das Programm ist übersichtlich. Es sind etwa noch zehn Dokumente, die betrachtet werden müssen." Mit dem Nachschlag in Rom – auch als COP16.2 bezeichnet, bemerkt Settele amüsiert – dürfte die Konferenz ihren Abschluss finden.

USA bleiben fern

Auf den ersten Teil der Konferenz in Kolumbien blickt der Fachmann weniger enttäuscht zurück als viele Medienvertreter in Deutschland. Trotz des Abbruchs sei dort viel geschafft worden. "Die Masse wurde erreicht", sagt Settele und verweist etwa auf die Vereinbarung zum digitalen Austausch von genetischen Sequenzinformationen aus Datenbanken oder die Schaffung eines Gremiums für die Interessen indigener Völker.

Unter den Nationen, die jetzt in Rom mit am Tisch sitzen, wird ein großer Player fehlen: Die USA nehmen als eines von wenigen UN-Mitgliedsländern nicht an der Konferenz teil. Ein Verlust, der sich verschmerzen lässt, meint Settele. Er spielt darauf an, dass sich die USA bereits vor der Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus recht zurückhaltend auf der Artenschutzkonferenz zeigten: In Kolumbien waren sie nur als Beobachter vertreten. "Die USA sind auch kein Mitglied der Konvention für biologische Vielfalt. Das heißt, da ändert sich nicht viel." Vielmehr sei diese Situation auch eine Möglichkeit zu schauen, wie sich die Dinge auch ohne die USA lösen lassen, meint Settele.

Kompromiss bei der Finanzierungsfrage?