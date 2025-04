Wann Stromspeicher dem Netz schaden

Für die Netzbetreiber geht es außerdem darum, die Stabilität der Stromnetze im Auge zu behalten. Denn eine Batterie kann dieser Stabilität dienen, wenn sie am richtigen Ort aufgebaut wird, beispielsweise in der Nähe von Umspannwerken, wo die Anschlussstrecke kurz ist. Zudem sollte sich die Batterie möglichst an die höheren Spannungsebene angeschlossen werden, sagt Avacon Sprecher Marvin Macke. "Je höher die Spannungsebene im Stromnetz, umso besser kann die Batterie dort im Sinne der Netzdienlichkeit gefahren werden."

Und: Großspeicher sollten sich möglichst nah an der Stromquelle befinden, sprich an den großen Wind- und Solarparks. Das ist aber dank einheitlicher Strompreise in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Das schlechteste Szenario aus Sicht des Stromnetzes: An einem sonnigen und windigen Tag produzieren die Wind- und Solarparks in Norddeutschland ein Stromüberangebot, das die Preise an der Börse in den Keller fallen lässt. Nun starten Batterien in Süddeutschland den Ladevorgang. Weil aber die Stromnetze nicht ausreichend ausgebaut sind, müssen nun teure Gaskraftwerke im Süden einspringen, um Angebot und Nachfrage stabil zu halten. Die Batterie hätte im Endeffekt den Strompreis weiter in die Höhe getrieben, anstatt ihn zu senken.

Um dieses Problem zu vermeiden, hat die Bundesnetzagentur im Herbst eine Neuregelung der sogenannten Baukostenzuschüsse vorgeschlagen. Batteriebetreiber sollen für den Netzanschluss umso weniger bezahlen, je netzdienlicher der Ort ist, an dem sie den Speicher aufstellen.

Bis 2029 fertiggestellte Batteriespeicher müssen keine Netzentgelte bezahlen. Deswegen sollen nahezu alle geplanten Großbatterien bis dahin in Betrieb sein. Hinzu kommen voraussichtlich noch etliche Gigawatt von privaten Heimspeichern. Wie stark deren Speicherleistung in Zukunft steigt, dazu gibt es keine Prognosen. Bisher aber stellen sie rund 80 Prozent der Speicherkapazität in Deutschland dar, wie die auf dem Marktstammdatenregister basierende Seite Battery Charts zeigt. (Wie heimische Stromspeicher so betrieben werden können, dass ihre Lebensdauer steigt und das Stromnetz profitiert, hat übrigens die HTW Berlin kürzlich in diesem Beitrag erläutert.)

Dunkelflauten verlangen andere Lösungen

Die Batterien werden eine wichtige Lücke in der Energiewende schließen: Sie gleichen vor allem Schwankungen bei der Stromerzeugung im Tag-Nacht-Rhythmus aus. Windstille und dunkle Wochen im Winter dagegen werden sie voraussichtlich nicht überbrücken können, denn dafür reicht ihre Speicherleistung nicht aus. Im Schnitt werden in Deutschland zwischen einer und zwei Terrawattstunden Strom an einem Tag verbraucht. Das ist sehr viel mehr, als alle jetzt geplanten Speicher abdecken können und gilt schon für einen einzigen Tag ohne Wind- und Sonnenstrom. Hält eine Dunkelflaute mehrere Tage oder Wochen an, braucht es andere, größere Lösungen.