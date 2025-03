Neben der abnehmenden Artenzahl verändert sich der Studie zufolge auch die Zusammensetzung der Artengemeinschaften. So drohten etwa in Hochgebirgsregionen spezialisierte Pflanzen wegen der Klimaerwärmung von Arten aus tieferen Lagen verdrängt zu werden. Auch wenn die Artenzahl dann gleich bleibe, würden Biodiversität und Ökosystemfunktionen beeinträchtigt. Die stärksten Verschiebungen in den Artengemeinschaften gibt es übrigens bei Mikroben und Pilzen. Besonders negativ auf die Artenzahl und die Zusammensetzung der Artengemeinschaften wirken sich laut der Studie Umweltverschmutzungen und Lebensraumveränderungen aus. Der Klimawandel sei zwar nicht weniger problematisch, seine Auswirkungen seien aber heute noch nicht im vollen Ausmaß nachweisbar, so die Studienautoren.