Wenn die Tiere verschwinden, können wir sie auch nicht erforschen. Damit geht uns nicht nur das Wissen um die Tierwelt verloren, sagen Forscher der University of Victoria (Kanada) und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig in ihrer aktuellen Veröffentlichung. „Kulturelles Verhalten reicht von Walgesängen bis zum Werkzeuggebrauch bei Primaten“, sagt Ammie Kalan von der University of Victoria in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Forschungseinrichtungen. „Diese Anpassungen an sich verändernde Umweltbedingungen kommen nicht nur den Tieren zugute, sondern liefern uns auch wichtige Erkenntnisse über die Ursprünge von Verhalten und Lernen bei verschiedenen Arten.“ Deshalb, so Kalan weiter, würden die weltweit schrumpfenden Tierpopulationen eine echte Herausforderung für die Wissenschaft und das, was wir noch lernen können, darstellen.