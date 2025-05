Bildrechte: Martin Surbeck, Kokolopori Bonobo Research Project

Doch für die Rangordnung in der Gruppe ist diese Eigenschaft wohl weniger wichtig, argumentieren Surbeck und Kollegen jetzt in dem neuen Paper. Denn die Fähigkeit zur Bildung von Koalitionen hängt wohl stark von den Individuen ab und unterscheidet sich zwischen verschiedenen Bonobo-Gruppen, beziehungsweise verändert sich auch innerhalb einer Gruppe im Verlauf mehrerer Jahre. "Das macht es so interessant, denn es gibt Gruppen, in denen die Weibchen kaum solche Koalitionen bilden. Das sind dann auch Gruppen, in denen Weibchen oft nicht so einen hohen Status innehaben", sagt Surbeck.