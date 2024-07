In Anwesenheit von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer haben die Zwickauer FES GmbH Fahrzeug‑Entwicklung Sachsen und die FRAMO GmbH mit Sitz in Löbichau (Altenburger Land) am heutigen Montag (22. Juli) ihren neuen Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt. Laut Herstellerfirmen wiegt das Fahrzeug 18 Tonnen und ist ein erster "Erprobungsträger".