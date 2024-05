Früher habe man gedacht, dass alle Probleme gelöst wären, wenn man einfach ein besseres Atomkraftwerk oder das perfekte Energiesystem aufstellt, erläutert Sovacool. "Aber so wie wir in einer Welt mit reichlich Nahrung immer noch Hungersnöte haben, haben wir in einer Welt mit reichlich Energiequellen immer noch Energieunsicherheit und -gefährdung." Und deshalb glaube er, dass eine von oben aufgesetzte "top-down"-Lösung nicht funktioniere. Man brauche jeden einzelnen Menschen, um das Netto-Null-Ziel zu erreichen. "Menschen treffen Entscheidungen und konsumieren Produkte. 72 Prozent der globalen CO2-Emissionen hängen mit den Verbrauchern zusammen." Unsere Entscheidungen darüber, was wir essen, wo wir leben und wie wir reisen, machen also einen erheblichen Anteil aus, der unter der Kontrolle jedes Einzelnen liege, erläutert der Forscher.

Deshalb müsse die Klimapolitik auch die Menschen in den Fokus nehmen. Sovacool sagt also: Der Verweis auf Politik, die Industrie – die "big player" - ist nicht zulässig, es geht auch um den Konsum des Individuums. Das zeigten auch Untersuchungen seines Teams in europäischen Haushalten in Deutschland, Norwegen, Schweden und Frankreich. Das Ergebnis: Wenn die Haushalte nur drei Dinge ändern würden, könnten sie ihre persönlichen CO2-Emissionen um 80 Prozent senken. Die zentralen drei Dinge sind Sovacool zufolge die Ernährung, die Mobilitäts- und Reisegewohnheiten und das Heizen. Und er betont: Ein Verzicht aufs Auto sei dafür noch nicht einmal nötig!

Brauchen wir ein neues Narrativ?

Aber wie bekommt man die Menschen dazu, sich freiwillig am Transformationsprozess zu beteiligen? Immerhin stellt der US-Forscher in seinem Vortrag selbst fest: Die Debatte um erneuerbare Energien etwa, die sei mittlerweile komplett "bananas" – verrückt also. Die Menschen lehnten die Technologien teilweise ohne jede rationale Begründung ab. Wie also Menschen mitnehmen, die gegen jedes Windrad auf die Barrikaden gehen? Es ist schwierig, sagt der Forscher. "Denn viele dieser Ansichten sind fest verwurzelt und ein Großteil der Landschaft, erscheint uns natürlich, obwohl sie voller früherer Technologien ist - Übertragungsnetze, Straßen und Brücken. Wenn man in eine Welt hineingeboren wird, in der es bereits Kohlekraftwerke gibt, ist das normal. Sie sind seit der Geburt da. Und doch würden die Menschen heute, wenn man versuchen würde, ein neues Kohlekraftwerk zu bauen, dagegen sein, weil es neu und störend ist."