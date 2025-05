Ziel der Stadtbotanik-Aktion ist es, mehr Menschen zum Hinschauen und zur Wahrnehmung der oft übersehenen kleinen Wildpflanzen in den Städten zu bewegen. Die Aktion kam ursprünglich von Frankreich aus über England nach Deutschland – und etablierte sich vor allem über die sozialen Medien unter den Hashtags #Krautschau und #MehrAlsUnkraut. Entstanden ist sie als Reaktion auf das weit verbreitete Phänomen der sogenannten Pflanzenblindheit (Plant Blindness), also unserer Unfähigkeit, die vorkommenden Pflanzen innerhalb der eigenen Umgebung detailliert wahrzunehmen.

Denn wer tatsächlich mal hinschaut, findet sogar in unseren von Asphalt und Beton geprägten Innenstädten überall Pflanzen: Winziges, zähes Grün wächst fast überall, zwischen Pflastersteinen, in Rinnsteinfugen und Mauerritzen. Und eben nicht nur Grün, sondern eine Vielzahl von Kräutern, Gräsern und Moosen. Über 500 Arten haben sich in Deutschland an die herausfordernden, teils extremen Bedingungen im Stadtraum angepasst und trotzen Fahr- und Trittbelastungen, Trockenheit und Hitze, Bodenverdichtung und Verschmutzung.