Mitmachprojekt Citizen Science Projekt: Urinieren für einen nachhaltigen Dünger

07. Februar 2025, 10:19 Uhr

Auch im menschlichen Urin befinden sich wichtige Nährstoffe. Doch diese gelangen nur in die Kloschüssel. Eine Forschungsgruppe stellt sich die Frage, ob der Urin auch als Dünger verwendet werden kann. Wer sich an dem Projekt beteiligen will, kann sich noch bis zum 31. März 2025 anmelden.