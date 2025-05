Jedes Jahr spülen wir in Deutschland rund eine Milliarde Kubikmeter frisches, klares Trinkwasser die Toilette herunter. Das können Sie sich nicht vorstellen? Moment. Das entspricht dem Volumen der Tropical Island Halle in Brandenburg - allerdings 181,8-mal! Irre, oder? All das muss durch unsere Kanalisation. Übrigens eine der beeindruckendsten Errungenschaften der Menschheit. Die ersten einfachen Anlagen gab es in Deutschland bereits im Mittelalter. Die ersten modernen Kanalisationen brachte dann das 19. Jahrhundert.

Bildrechte: Matthias Piekacz/Hochschule Magdeburg-Stendal

"In historisch alten Städten wie Magdeburg oder Jena haben wir sogenannte Misch-Kanalisationen. Dort wird nicht nur Regenwasser abgeleitet, sondern auch das ungeklärte Schmutzwasser", erklärt Jürgen Wiese von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er ist Professor für Siedlungswasserwirtschaft mit dem Schwerpunkt auf Abwasser.



Der Klimawandel stellt für diese Art der Kanalisation eine zunehmende Herausforderung dar. Einerseits gibt es Trockenwetterphasen, in denen sich an der Oberfläche und in den Kanälen Ablagerungen bilden. Andererseits gibt es Starkregenereignisse. "Der ganze Dreck kommt dann in die Kanalisation und wenn die voll ist, wird dieses Mischwasser in umliegende Gewässer entlassen", so Wiese weiter. Diese ungeklärten Abwässer, die mitunter sogar richtig viel Müll wie Hygieneartikel oder Kondome enthalten, sind für Flüsse und das Grundwasser ein großes Problem. "Wenn es heute in Deutschland zu einem Fischsterben kommt, dann ist das oft mit solchen Entlastungen verbunden", merkt Wiese an.