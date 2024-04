Experten schließen einen merklichen Einfluss von möglichem Cloud Seeding im Fall der Regenfälle auf der arabischen Halbinsel aus. "Die Intensität des Regens war rekordverdächtig, aber das steht im Einklang mit einem sich erwärmenden Klima", sagte Richard Allan, Professor für Klimawissenschaften an der Universität in Reading, der britischen Rundfunkanstalt BBC. Es entstehe zwangsläufig mehr Feuchtigkeit, wodurch Überschwemmungen und Starkregenereignisse immer heftiger würden.

Das Nationale Zentrum für Meteorologie der Vereinigten Arabischen Emirate (NCM) wies Spekulationen zu einem möglichen Einsatz von künstlichem Regen vor und während der heftigen Regenfälle in einem Medienbericht zurück. Die emiratische Zeitung "The National" zitierte die Erklärung eines Sprechers des Zentrums: "Das NCM hat während dieses Ereignisses keine Operationen zum Wolkenimpfen durchgeführt." Eines der Grundprinzipien des Cloud Seedings bestehe darin, dass Wolken in einem frühen Stadium anvisiert werden müssten. Bei starkem Gewitter sei es für die Aussaat zu spät. Dem Sprecher zufolge hätten Flugzeuge zwar in den Tagen zuvor "Proben genommen". Es seien aber keine Wolken geimpft worden.