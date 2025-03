Stellt man sich die Frage, wo solche Negativemissionen geschaffen werden, war die Antwort in den vergangenen Jahren oft: in der Natur! Das klingt ja auch zunächst sinnvoll. Durch mehr Natur können wir einen Ausgleich zur Industrie schaffen, weil etwa Pflanzen CO2 aus der Luft aufnehmen und den Kohlenstoff in ihrer Biomasse speichern. Mehr Pflanzen bedeutet weniger CO2 in der Atmosphäre – also ran an die Spaten! So ähnlich steht es auch im Bundesklimaschutzgesetz. Bis 2030 sollen natürliche Kohlenstoffsenken 25 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aufnehmen, bis 2045 dann 40 Millionen Tonnen.