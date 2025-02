"Also, dadurch, dass man es geschafft hat, den ÖPNV zugänglicher für viele zu machen, spielt es schon eine sehr wichtige Rolle." Claus Doll forscht zu Klima und Zukunft in Verkehrssystemen und leitet die Arbeitsgruppe People Mobility der deutschen Fraunhofer-Institute. Das Deutschlandticket habe es geschafft, eine jahrzehntealte Diskussion zu beenden. Und 13,5 Millionen Deutschlandtickets lassen den Schluss zu, dass der Fahrschein in der deutschen Mobilitäts-DNA fest verankert ist – auch wenn die Branche ihr Ziel von 15 Millionen Tickets bis Ende 2024 verfehlt hat. Damit man sich über die Abos nicht zu sehr freut, kommt Doll gleich mit einem Aber um die Ecke: "Wie auch in anderen Bereichen des Verkehrs oder auch der Industrie oder der Bildung in Deutschland, haben wir hier ein Reformstau vorliegen. Das heißt, wir bräuchten unbedingt eigentlich mehr Geld, um den ÖPNV auch so attraktiv zu machen, dass er die Nachfrage, die auch mit dem Deutschlandticket erzeugt wurde, gut befriedigen kann."

Bildrechte: MDR WISSEN