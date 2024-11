Am 11. November beginnt in Aserbaidschan die COP29, besser bekannt als Weltklimakonferenz. Welche Handlungsempfehlungen hat die Wissenschaft für die COP29 in Baku? Wie können wir die komplexen Wechselwirkungen zwischen Klimawandel, Biodiversität und menschlichem Verhalten besser verstehen und kommunizieren? Diese und viele andere Fragen diskutieren führende Wissenschaftler am 6. November im Paulinum der Universität Leipzig. Und Sie können live dabei sein.