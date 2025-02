Seit dem 28. Januar 2025 ist eine erste Version des Tools online. Dort können Akteure aus der Branche standortbezogene Infrastruktur- und Transportinformationen einsehen und bewerten. Auch die Politik soll von dem Werkzeug profitieren, um Investitionen gezielt einzusetzen. Zusätzlich werden die aktuellen und zukünftigen logistischen Anforderungen an die Region umfassend analysiert.

In einer Mitteilung der TU Berlin heißt es dazu: "Um auf kommende Entwicklungen vorbereitet zu sein, ermöglicht das Tool die Simulation von 'Was-wäre-wenn'-Szenarien. Dadurch lassen sich potenzielle Veränderungen in unterschiedlichen Transportnetzwerken frühzeitig bewerten und strategische Entscheidungen fundiert treffen." Zukünftig soll DiSTILL erweitert werden, etwa um Auslastungsdaten für Straßen- und Schienenverbindungen. So sollen Investitionen gezielter eingesetzt werden können, damit aus dem Kohlerevier ein Drehkreuz für Europa werden kann.