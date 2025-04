Dauerregen, dem nur mit gelbem Friesennerz und bunt betupften Gummistiefeln zu begegnen ist? Also so richtiges Mistwetter, auf gut Deutsch? Die Erinnerung verblasst an dieses Unterfangen, das mittlerweile im Land zwischen Ellenbogen, Oder und Zugspitze als durchaus exotisch gelten darf. Stattdessen sieht die Deutschlandkarte rot, und jeden Tag kommt noch ein bisschen mehr Rot dazu: Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig erinnert zurzeit an eine Situation, hinter die wir eigentlich gerade erst einen Haken gesetzt haben. Und auch jetzt, nach dem vielerorts viel zu nassem 2024 und ausgeklungenen Wintertagen, fühlen sich die Böden mitunter gar nicht mal so trocken an.