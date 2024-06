Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Wissen-News DWD: Klimawandel machte Hochwasser in Süddeutschland wahrscheinlicher

Hauptinhalt

27. Juni 2024, 10:31 Uhr

Starke Niederschlagsereignisse, wie sie dem jüngsten Hochwasser in Süddeutschland vorausgingen, werden nach einer Studie des DWD-Klimabüros in Potsdam durch den Klimawandel wahrscheinlicher. Sie könnten in der betroffenen Donau-Neckar-Region statt im Mittel alle 42 Jahre alle 30 Jahre vorkommen.