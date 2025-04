Dass die alljährliche Pressekonferenz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zur Klimaentwicklung in Deutschland diesmal am 1. April stattfand, war reiner Zufall. Um Scherze ging es dabei nicht, sondern um Wetter- und Klimadaten aus dem Jahr 2024 – und um eine Neuerung.

Aufgrund dieser Neuerung kann man nun, quasi von einem Tag auf den anderen, in Deutschland von 0,6 Grad (oder eigentlich Kelvin) mehr langfristiger Erwärmung gegenüber dem frühindustriellen Zeitalter sprechen: statt 1,9 liegen wir im Trend nun plötzlich 2,5 Grad über den Temperaturen von 1881. Wie kommt das? An den bis 2024 erfassten und in die Berechnung eingeflossenen Temperaturen hat sich ja nichts geändert.