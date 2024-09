Ich persönlich kann mir gar nicht mehr vorstellen, zurückzugehen. Ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, 600 Kilometer durchzufahren. E-Autos fördern gesunde Pausen. Wenn das dazu führt, aus anderen Perspektiven über Zeit nachzudenken, wäre das natürlich toll. Ständig versuchen wir, auf die Minute optimiert, Zeit herauszuholen. Andererseits trödeln wir an vielen Stellen herum. Der Umgang mit Zeit ist nicht unbedingt rational. Macht es wirklich Sinn, die ganze Zeit zu hetzen, nur um 20 Minuten zu sparen? Man sollte E-Autos jedoch nicht nur aus einem Mangel heraus betrachten. Wichtig wäre ja auch die Frage: Was gewinnt man eigentlich?

In meiner Dissertation habe ich mir angeschaut, wie sich das Erleben von Reichweite über die Zeit entwickelt hat. Dabei habe ich bemerkt, dass sich schon in den ersten zwei, drei Monaten Sicherheit im Umgang mit dem E-Auto herausbildet. Mit jeder Erfahrung empfinden die Autofahrerinnen und Autofahrer also immer weniger Reichweitenstress. Über Reichweiten reden wir ja vor allem bei Langstrecken. Die Menschen entwickeln ziemlich schnell Strategien; schon nach kurzer Zeit empfinden sie keinen Reichweitenstress mehr. Doch auch hier unterscheiden sich die Menschen, wie auch im Fahrverhalten. Es gibt Fahrerinnen und Fahrer von Verbrennern, die mit dem letzten Tropfen zur Tankstelle fahren – oder liegen bleiben. Und es gibt E-Auto-Fahrerinnen und -Fahrer, die ihre Batterie eher früher oder auch später aufladen.

Wir müssen zwei Perspektiven unterscheiden: Erstens, wie E-Mobilität in der Öffentlichkeit diskutiert wird und zweitens, wie jeder Einzelne das Fahren mit dem E-Auto erlebt. Wir in Deutschland haben eine spezifische Diskussion, weil E-Autos hier nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer tangieren, sondern eine ganze Schlüsselindustrie betreffen. Zum Beispiel in Norwegen und auch in den Niederlanden haben es sich die Menschen deutlich leichter gemacht, auf E-Autos umzusatteln.