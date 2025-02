Bildrechte: picture alliance/dpa/Uli Deck

Darauf müsste nun einerseits die Industrie reagieren und – wo es möglich ist – Prozesse an das Stromangebot anpassen. Zum anderen braucht es große Stromspeicher. Der Transfer von Strom aus dem Tag in die Nacht werde dabei auf absehbare Zeit kein Problem mehr sein, sagt Dominik Möst, Professor für Energiewirtschaft an der TU Dresden. "Die Anmeldungen an Batteriekapazitäten bei den Netzbetreibern sind immens." Doch für den Transfer vom Sommer in den Winter fehlt es bislang an Kapazität. Nennenswert sind hier nur die Pumpspeicherwerke in Norwegen und in der Schweiz. Wasserstoff als Energiespeicher könnte einmal an diese Stelle treten, doch das sieht Möst noch in weiter Ferne. "Das ist einfach noch viel zu teuer."