Die Ausgangssituation ändert sich mit dem Ausbau von Solar- und Windenergie zunehmend, so Pittel. "Eine permanent durchgehende zu deckende Nachfrage wie früher wird es in der Zukunft nicht mehr geben." Eine ganze Reihe von Studien belege, dass ein Energiesystem auf Basis der Erneuerbaren auch ohne Grundlastkraftwerke auskomme – jedenfalls in der Theorie, denn die technischen Voraussetzungen für ein solches Energiesystem müssten noch weiter geschaffen werden, etwa mit dem Bau entsprechender Residualkraftwerke. Diese Position stützt auch Bastian Olzem vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW): "Klar ist, dass die erneuerbaren Energien im Zentrum des Stromsystems stehen. Wir sehen nicht, dass Grundlastkraftwerke da so wirklich ins System passen, schon gar nicht, wenn diese neu gebaut werden."

Doch in dieses Energiesystem könnten die Grundlastkraftwerke durchaus auch integriert werden, heißt es in der ESYS-Analyse. So wären sie etwa sinnvoll, um mit dem überschüssigen Strom dauerhaft Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion mit Strom versorgen zu können. Dadurch wäre man unabhängiger von Importen. Auf die generelle Versorgungssicherheit habe das aber keinen Einfluss. Eigentlich sei es sogar eher eine ökonomische als eine technische Diskussion, sagt Anke Weidlich, Professorin für Energiesystemtechnik und Energiewirtschaft am INATECH der Universität Freiburg: "Ich fand es doch überraschend, dass es doch einen klaren Business Case gibt für ein Grundlastkraftwerk, wenn es denn sehr niedrige Kosten hat." Aber genau daran dürfe man eben Zweifel haben. Für die Versorgungssicherheit in einem flexiblen Energiesystem, sei es aber wenig sinnvoll.