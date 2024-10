Aber was bedeutet das für das Deutsche Zentrum für Astrophysik selbst? Dieses Großforschungszentrum soll in den nächsten Jahren mit zwei Standorten entstehen. Zum einen soll das Zentrum für die neuesten Technologien in Görlitz eng mit der Industrie und bestehenden Technologiezentren in Sachsen und darüber hinaus zusammenarbeiten. Görlitz selbst liegt in keiner Erdbebenzone.