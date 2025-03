Weniger Pflanzenvielfalt macht weniger Nährstoffversorgung: Ein Temperaturanstieg über 1,5 Grad könnte die Ernährungssicherheit durch ein deutlich reduziertes Angebot und eine reduzierte Angebotsvielfalt weltweit gefährden. Das zeigen Forschende der finnischen Aalto-Universität, die die Auswirkungen von Veränderungen bei Temperatur und Niederschlag auf dreißig wichtige ernährungsrelevanten Kulturpflanzen weltweit untersucht und ihre Ergebnisse jetzt im Fachblatt Nature Food publiziert haben. So wäre in niedrigen Breitengraden bis zur Hälfte der Produktion an Nahrungspflanzen gefährdet. In den besonders stark betroffenen afrikanischen Ländern südlich der Sahara wären drei Viertel der derzeitigen Produktion betroffen, wenn die globale Erwärmung drei Grad übersteigt.