Europa ist zunehmend auf Solarenergie angewiesen, um die eigenen Klimaziele zu erreichen. Ein Forschungsteam zeigt nun, dass bisherige Modelle zur Vorhersage der Minderung durch Saharastaub häufig nicht korrekt waren und macht Vorschläge, wie man diese verbessern könnte. Die Ergebnisse wurden auf der Generalversammlung der Europäischen Union der Geowissenschaften in Wien vorgestellt. Weil Solarenergie einen großen Teil des Energiemixes ausmacht, ist es für die Stabilität der Netze wichtig, sehr genau einschätzen zu können, wie viel Minderung durch Saharastaub in welchem Zeitraum entstehen wird.

Dass Saharastaub für Solaranlagen ein Problem ist, wusste man bereits. Solange der Staub den Himmel verdunkelt, sinkt die Stromerzeugung um zehn bis 20 Prozent, zeigte bereits das Forschungsprojekt PerduS, an dem der Deutsche Wetterdienst, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Firma meteocontrol beteiligt waren. "Im langjährigen Mittel beobachten wir das über Deutschland im Frühjahr und im Sommer an vier Tagen pro Monat, in manchen Jahren an bis zu neun Tagen im Monat", so KIT-Meteorologe Dr. Bernhard Vogel. Und auch in den Folgetagen sinkt die Leistung dort, wo der Staub die Anlagen direkt verschmutzt.