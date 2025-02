Die europäischen Feuchtgebiete sind auf dem Rückzug. Daher wird am 02. Februar jedes Jahres seit 1997 auf die Bedeutung dieser Areale aufmerksam gemacht, die in der Ramsar-Konvention unter besonderen Schutz gestellt wurden. Das Übereinkommen für die Erhaltung und sinnvolle Nutzung der Feuchtgebiete wurde 1971 in Ramsar (Iran) geschlossen. Die Bundesrepublik Deutschland ist 1976 beigetreten, die Deutsche Demokratische Republik 1978.

In diesem Jahr hat an jenem Tag ein Zusammenschluss aus verschiedenen Projekten eine Karte der Europäischen Feuchtgebiete (EWM) veröffentlicht, die frei verfügbar ist und die bisher gesammelten Daten zusammenfasst, von den Küstenlinien bis zu Auen und Mooren.

Zusammenfassung von 200 Datensätzen

Cosima Tegetmeyer vom Greifswald Moor Centrum, die an der Entwicklung der Karte mitgewirkt hat, berichtet vom Erstellungsprozess: "Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben wir mehr als 200 Geodatensätze zu Feuchtgebieten und insbesondere Mooren aus verschiedenen Quellen gesammelt, geprüft und zusammengeführt. Jetzt freuen wir uns über diesen standardisierten Datensatz, der die weitverbreiteten Europäischen Feuchtgebiete sichtbar macht und ihre Analyse, ihr Verständnis und ihr Management verbessern wird."

"Großer Schritt nach vorn"

Politiker können die Übersicht nutzen, um Areale zu identifizieren, die von Überschwemmungen gefährdet sind und so ihre Entscheidungen etwa über neue Infrastruktur oder Landnutzung gegebenenfalls anpassen. In Mitteldeutschland betrifft das zum Beispiel den Helmestausee Berga/Kelbra, der in Sachsen-Anhalt und Thüringen liegt. Ein anderes großes Feuchtgebiet ist die Aland-Elbe-Niederung zusammen mit dem Elbe-Feuchtgebiet Jerichow im Norden Sachsen-Anhalts. Für Eigentümer wird auf der Karte ersichtlich, ob ihr Land auf Mooren oder anderen Feuchtgebieten liegt – selbst, wenn es nicht mehr als ein solches erkennbar ist.

Bildrechte: Europäische Karte der Feuchtgebiete 2025 ⓒGreifswald Moor Centrum

Juraj Balkovic im Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) spricht mit Hinblick auf die EWM von einem "großen Schritt nach vorn, zum Beispiel bei der Bewertung von Klimaschutz- und Biodiversitätsmaßnahmen für die Europäische Kommission. Sie ermöglicht eine effektivere Modellierung von Szenarien im Zusammenhang mit Klimaschutz und Restaurierung von Flächen. Sie hilft so den politischen Entscheidungsträger*innen, wissenschaftlich fundierte Entscheidungen zu treffen."

95 Prozent der deutschen Moore bereits entwässert