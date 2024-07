Der Bahamonde-Schnabelwal ist noch nie in freier Wildbahn gesichtet worden. Bisher sind nur sechs Exemplare identifiziert worden – fünf davon angespült in Neuseeland und eines in Chile. "Bahamonde-Schnabelwale sind eine der am wenigsten bekannten Großsäugetierarten der Neuzeit", sagte DOC-Operationsleiter Gebe Davies.

Aus Sicht der Wissenschaft und des Tierschutzes ist das eine riesige Sache. Gebe Davies, Department of Conservation

Die extrem seltene Art ist 1874 zum ersten Mal beschrieben worden – nur anhand eines Unterkiefers und zweier Zähne, die am Strand gefunden wurden. Erst im Jahr 2010 sind erstmals zwei komplette Exemplare aufgetaucht. Eine Mutter und ihr Kalb waren damals auf der neuseeländischen Nordinsel angeschwemmt worden und kurze Zeit später gestorben. Lebend im Meer wurden die Tiere noch nie dokumentiert.

Ob es sich wirklich um einen Bahamonde-Schnabelwal handelt, werden Analysen der DNA-Proben, die bereits eingesandt wurden, in einigen Wochen oder Monaten zeigen, heißt es von der Behörde. Für die Wissenschaft biete das gerade erst verstorbene Tier eine wichtige Gelegenheit, es zu sezieren und die Art weiter zu erforschen, so Davies. Derzeit liege der Wal in einem Kühlhaus, um die Überreste zu konservieren, bis über das weitere Vorgehen entschieden worden sei.