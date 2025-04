Der Jagdverband erklärt: Während die Nettozuwachsrate der Feldhasen in fünf von sechs Großlandschaften in Deutschland bei acht Prozent lag, sanken die Bestände im Alpenvorland. Ausschlaggebend für diese Entwicklungen könnte das Wetter gewesen sein, hieß es. "Insbesondere im Süden prägten Starkregen und Hochwasser die Monate Mai und Juni. Auch bundesweit war das Jahr 2024 vergleichsweise nass. Gerade in den ersten beiden Lebenswochen ist Nässe gefährlich für den Nachwuchs des ursprünglichen Steppenbewohners", erläuterte der Verband.