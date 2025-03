Rote Liste Feuerschuppiger Saftling und über 100 weitere Pilze weltweit gefährdet

Bildrechte: imago images/imagebroker

Der Pilz, der außer in Sachsen auch im Taunus vorkommt, ist in Deutschland bereits als gefährdet eingestuft. Seinen Namen hat der Feuerschuppige Saftling wegen seines scharlach- bis orangerot gefärbten Hutes, der bis zu sechs Zentimeter Durchmesser erreicht. Wegen seiner trockenen Hutoberfläche wird er auch als Trockener Saftling bezeichnet. Der Pilz ist zwar essbar aber kein klassischer Speisepilz. Aufgrund seiner Seltenheit und Gefährdung sollte er unbedingt geschont werden.



Nach Angaben des Pilz-Forschers Alexander Karich von der Universität Dresden, steht der Feuerschuppige Saftling unter besonderem Schutz. Der Lebensraum des Wiesenpilzes sei durch immer neue Wohn-, Industrie- und Agrarflächen immer weiter geschrumpft. Zudem setzten ihm Nährstoffe zu, die aus landwirtschaftlichen Flächen ablaufen, so Karich.