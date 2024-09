Bildrechte: picture alliance / blickwinkel/AGAMI/T. Douma | AGAMI/T. Douma

Wissen-News Was ein europäischer Fledermauspilz mit Säuglingssterblichkeit in den USA zu tun hat

09. September 2024, 13:49 Uhr

Biodiversität wirkt komplex. In einer neuen Studie wurde das nun eindrucksvoll gezeigt: Ein importierter Pilz hat in den USA die Fledermauspopulation dezimiert, was den Insektizidverbrauch in der Landwirtschaft in die Höhe schießen ließ. Am Ende litten darunter Babies.